“燈火里的青島”台灣青年新春民俗游學舉行

中評社北京2月13日電／據中國台灣網報導，初春的青島，吹著冷竣的海風，感受著大陸北方的冬季，台灣師生們在嶗山區金家嶺金融區探尋金融科技的脈搏；在特銳德新能源科技生態館感受綠色能源的澎湃力量；走進穀麥嘉禾領略微短視頻創作魅力；在青島市創業賦能中心點燃創業夢想的火種；於山東大學博物館觸摸歷史的厚重；在青島人工智能國際客廳展望未來科技的無限可能；在青島一戰遺址博物館銘記歷史的滄桑。這一路，他們用腳步丈量著大陸的發展成就，用手機記錄精彩青島的每一個瞬間，也用心靈感受著兩岸文化的同根同源。



在金家嶺金融區，台灣學子們仰望高聳入雲的建築，體驗著大陸金融業的蓬勃發展。“這里的現代化程度超乎想象，讓我對大陸的經濟實力有了更直觀的認識。”來自台灣陳同學感慨道。他們走進特銳德，近距離接觸新能源充電技術，為大陸科技的飛速進步驚嘆不已。在青島人工智能國際客廳里，他們暢想未來智能生活的美好圖景，同學們不住地贊嘆“沒想到大陸的技術已經如此先進，這讓我對未來的綠色生活充滿期待”“人工智能正在改變世界，我希望未來能參與到這個領域”。一個個參觀點，如同一扇扇窗口，讓台灣學子們看到了大陸發展的蓬勃動力，也看到了大陸未來就業的廣闊空間。



走進山東大學博物館，當聽到講解員說山東大學青島校區博物館是國家一級博物館，同時也是全國高校單體建築面積最大的博物館，文物和標本總計達4萬多件，文物主要是考古專業師生在考古教學實踐中發掘出土的時，台灣師生們一陣陣驚呼。一件件珍貴的文物，仔細地看過去，細讀文字，微距拍照，文物無聲地訴說著中華文明的悠久歷史和燦爛文化，台灣學子們仿佛穿越了時空，與歷史對話。在青島一戰遺址博物館里，泛黃的照片、銹跡斑斑的槍炮，將那段波瀾壯闊的歷史展現在同學們眼前。他們認真辨認、傾耳聆聽，感受著中華民族不屈不撓的民族精神。這些博物館中歷史的瑰寶、戰爭的印記，是兩岸同胞共同的精神家園，也激勵著兩岸青年奮發共創美好未來。



穀麥嘉禾科技公司是大陸業內領先的網紅經紀公司及短視頻內容製作公司，在這里學生們參觀了公司依托短劇搭建的各種類型場景室、錄音室和培訓室以及短視頻行業前後期設備器材和創作流程，並在工作人員的講解下，深入瞭解古麥嘉禾在內容、流量、變現能力、品牌孵化等多個業務領域的影響力和專業度。在青島市創業賦能中心，他們感受到大陸濃厚的創業氛圍和優越的創業環境，也對未來充滿期待。兩岸青年，血脈相連，夢想相通，他們將以青春的力量，共同繪制兩岸融合發展的美好藍圖。