台灣高校師生走進浙江體驗年味

中評社北京2月13日電／據中國台灣網報導，2月11日，一支由台灣近10所高校師生組成的40人交流團抵達浙江蘭溪，參與2025蘭台高校冬季藝術研修營。此次活動聚焦文化與藝術交流，讓台灣青年學生深度體驗大陸春節文化，領略中華傳統文化的獨特魅力，增進對大陸的直觀認知。



一落地杭州，濃厚的春節氛圍就讓這群年輕人興奮起來，大家一起觀看迎財神民俗活動，參與寫福字、打年糕、畫糖畫等傳統習俗，欣賞越劇表演，一行人還前往杭州靈隱寺新年祈福，祝家人平安，願自己學業有成。在游埠古鎮，他們觀看舞獅表演，品嘗肉沉子、雞子粿、豆腐湯圓等特色小吃，感受當地獨特飲食文化。從寓意著財源廣進的“蘭溪金錢包”，到象徵團團圓圓“蘭溪肉圓”，再到代表生活蒸蒸日上的“蘭溪紅印饅頭”，這些飽含美好寓意的傳統美食，讓台灣師生們贊不絕口。“這個早茶充滿古早風味，和我們台灣的早餐截然不同，實在太特別了！”一位台灣高校學生不禁感嘆。元宵當天，交流團在東陽清明上河圖賞燈，品嘗象徵團圓的東陽湯圓，沉浸式體驗中國年味。



交流團一行還來到浙江師範大學行知學院參訪交流，瞭解該校辦學歷史與條件，並與大陸師生圍繞學術研究、校園生活等話題展開座談，分享見解，增進彼此情誼。一位參與交流活動的高校老師表示：“台灣和大陸同文同種，此次浙江之行，學生們領略了豐富多彩的文化，開闊了視野，受益匪淺。希望未來能有更多機會，讓更多台灣青年走進大陸，親身感受這里的文化與藝術魅力。”



此次活動不僅為兩岸高校師生搭建起溝通的橋梁，也進一步促進了兩岸文化的交流與融合。