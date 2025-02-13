“武漢非遺賀新春”漢台同胞共赴元宵之約

中評社北京2月13日電／據中國台灣網報導，2月12日，正值農曆正月十五元宵節，50多名台灣同胞和武漢本地民眾歡聚江岸區吉慶街，開展“年味武漢 非遺賀新春”——2025漢台同胞歡度元宵佳節活動。



活動現場，紅燈高掛，鑼鼓喧天，舞龍舞獅歡騰舞動，年味濃鬱。漢台同胞歡聚一堂，品嘗元宵，趣猜燈謎，賞非遺年俗演出，共話團圓，熱鬧非凡。



“武漢元宵活動讓大家齊聚一堂，既開心又暖心。”已在漢生活五年的台灣青年梁湘羚在活動中全程直播。她表示，希望讓更多海內外朋友感受武漢年味，看到在武漢的真實生活。梁湘羚認為，武漢人口基數大，不管是科技業還是文化文創類，只要肯努力就前景廣闊、潛力巨大，期待更多台灣同胞來感受這座城市的魅力與機遇。



就讀於武漢市第十二中學高一的台灣學生李濟旭，對本次元宵活動中的湖北小曲《過早》印象深刻。“武漢過早文化豐富，熱幹面、豆皮、蛋酒……太多了，根本說不完。”作為在漢生活成長的台灣青年，李濟旭更期待通過武漢美食文化吸引更多台灣同胞來感受這座城市深厚的文化底蘊，同時，期盼更多台灣同胞來武漢交流，體會團圓的溫暖。



演出結束後，參與台胞一同參觀了原創展覽《猶記崢嶸歲月稠——宣傳畫中的家國情懷》。泛黃的宣傳畫承載著歷史記憶，大家在講解員的介紹下，仿佛穿越時空，重溫往昔。



據悉，由武漢中共中央機關舊址紀念館精心策劃的《猶記崢嶸歲月稠——宣傳畫中的家國情懷》原創特展，以二十世紀50年代至90年代的部分特色宣傳畫精品為主體，包含了新中國成立後各行各業欣欣向榮的氣象、軍民魚水情深的故事、少年英雄和巾幗英雄的風采、文體活動的蓬勃發展、“世界大同”的天下情懷等內容。



“非遺體驗、吃團圓年夜飯，看宣傳畫展覽……讓我第一次在武漢過年不孤單。”今年，是林伯洋首次在大陸過年。他表示，有幸參與春節系列年味活動，讓他在過年期間感受到濃濃的團圓氛圍。“寫福字、剪紙、放煙火鞭炮，這些以往只能在視頻里看到的場景，讓我真切感受到熱鬧與溫暖。”林伯洋還透露，今年在武漢，他不僅找到了對象，還成立了文創公司。創業雖難，但他期待結識更多企業整合資源，做強品牌，在大陸實現創業夢想。