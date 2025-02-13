讓更多老年遊客奔赴“詩和遠方”

中評社北京2月13日電／據光明日報報導，日前，2025年首趟“絲路號”環秦嶺銀發旅遊專列開行，200餘名旅客開啟了一場為期3天的休閑之旅，沉浸式欣賞冬季秦嶺沿線別樣的自然風光。“旅遊專列上的遊客以65歲以上的老人為主，列車專門配備了手動調溫系統和呼叫器，每道門的扶手和門框上都安裝了防夾裝置。”國鐵西安局鐵道旅行公司相關負責人介紹。



近年來，“乘著列車去旅遊”受到“銀發族”遊客青睞。商務部、文化和旅遊部、國鐵集團等9單位近日印發了《關於增開銀發旅遊列車 促進服務消費發展的行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》），圍繞增加銀發旅遊列車服務供給、強化適老化設施保障、提升銀發旅遊列車服務水平、優化銀發旅遊列車發展環境等4個方面，提出了12項重點任務。



“發展銀發旅遊列車對促消費、穩增長、惠民生具有重要意義，可以說是‘小切口、大效應’。”商務部服貿司司長孔德軍指出，“乘著列車去旅遊”具有一線多點、安全舒適、經濟高效的特點。旅遊列車產品將沿線各地區“吃住行游購娛”旅遊資源進行有效聯接和整合，有利於豐富旅遊服務供給，吸引和方便老年群體出游，有效拉動旅遊列車沿線各地消費增長。



孔德軍還強調，銀發旅遊列車面向的是所有年齡層的旅客。增開銀發旅遊列車是在服務各年齡層消費群體的基礎上進一步完善適老化設施和服務，提高旅遊列車對老年旅客的包容性、增強老年人福祉的一項舉措。增開銀發旅遊列車不會擠占春運等客運高峰時段。老年人時間相對充裕，安排較為靈活，增開銀發旅遊列車就是根據這個特點，充分利用客運非高峰時段，提供更多更好的旅遊出行服務。



近年來，依托鐵路資源優勢，旅遊列車保持較快發展，“熊貓專列”“呼倫貝爾號”“絲路夢享號”等品牌旅遊列車相繼亮相。2024年共開行旅遊列車1860列，是歷年來開行數量最多的一年，比2019年增長近50%，運送遊客超100萬人次，其中老年遊客占比接近80%，是旅遊列車市場的主要客群。



國鐵集團客運部副主任朱文忠表示，銀發旅遊列車既能為老年人帶來新的旅遊方式，也能更好促進和繁榮全國旅遊市場。國鐵集團將用好當前良好的政策，緊密結合各地旅遊資源的禀賦特點，用3年時間打造銀發旅遊列車發展新格局，到2027年完成設計100條以上鐵路銀發旅遊精品路線，打造160組銀發旅遊列車適老型專用車組，銀發旅遊列車開行規模達2500列以上。