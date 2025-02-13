《當我們海闊天空》：大學生創業要接地氣

中評社北京2月13日電／據中國青年報報導，電影《當我們海闊天空》近日在全國院線上映。劇中，古裝小花旦何琢言飾演的“院花”夢媛（女一號）陪伴同學創業團隊，在接觸到大山深處島瀨村亟待脫貧的村民後，毅然放棄了自己以成績第一入選全國賽的項目，轉而投入到新的團隊，為農村電商創業大數據平台的穩步升級、加速拓展業務提供了技術支持，並最終使這一項目獲得全國賽金獎和首期上千萬元的項目投資。



這樣一個轉折，奏響的正是大學生創新創業時代主旋律：面對價值選擇時，要有犧牲“小我”成全“大我”的精神，創業項目，要為社會所需，要“接地氣”。



習近平總書記曾表示，希望青年一代扎根中國大地瞭解國情民情，在創新創業中增長智慧才幹，在艱苦奮鬥中錘煉意志品質，在億萬人民為實現中國夢而進行的偉大奮鬥中實現人生價值，用青春書寫無愧於時代、無愧於歷史的華彩篇章。何琢言說：“《當我們海闊天空》中大學生的創業表現，正是對總書記指示的貫徹落實與回響。”



據瞭解，該影片由教育部高等教育司全程指導攝制，陳靜執導，是中國首部反映新時代大學生艱苦創業的青春勵志電影，以中國“互聯網＋”大學生創新大賽的創業團隊為原型，講訴了“雄華大學”（實景在廈門大學拍攝）學生創業團隊走進大山深處的基層農村創業，借助互聯網電子商務幫助農民脫貧致富的故事。



影片中淩雲（劉秋實飾）一開始提出將互聯網大數據分析應用於股市的想法，而出生於農村貧困家庭的李想（劉奕暢飾），則大膽提出看似完全“背道而馳”的創業項目——售賣優質農產品。李想將他從小的成長環境分享給淩雲，讓這個城市出生的學長意識到最需要的地方，即廣闊的農村天地蘊藏著巨大能量與希望，最終確定農村電商這一“接地氣”的創業項目。



為了實現目標，影片中的大學生創業團隊廣泛開展市場調研，通宵熬夜收集市場數據，並多次進行實地考察，首批與島瀨村的貧困農戶對接，以高於市場價的誠意收購村民的優質蓮子，甚至還與長期稱霸島瀨村、刻意壓低蓮子收購價格的“欺行霸市”團夥抗爭，最終既獲得了市場的認可，同時也幫助農戶解決了增收與農產品滯銷問題，還吸引村民中的退伍軍人加入大學生創業團隊。



此外，在實際接觸到島瀨村的孩子之後，夢媛感受到貧困農村地區教育資源的匱乏，還將部分精力轉投到農村遠程教育Pad（平板電腦）——這一“接地氣”的項目，最終獲得了成功。