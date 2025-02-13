北京佈局五大平原新城助京津冀協同發展

中評社香港2月13日電／在京津冀協同發展邁入新十年的關鍵節點，北京市以城市佈局為突破口出台破題之舉。13日，北京市宣佈將大幅提升五大平原新城綜合承載能力，通過導入科創資源、創新土地等要素配置，深化新城與津冀毗鄰地區合作，進一步發揮承接、引領、連接和支撐的重要功能，為協同發展築基“撐腰”。



新華社報導，北京市發展改革委主任楊秀玲表示，北京市按照一區一策共制定5個實施方案，重點圍繞規劃實施、用地保障、產業發展、園區建設、人才吸引、城市活力等提出了一系列支持政策，改革創新資源配置方式，加強高質量交通、教育、醫療等領域設施建設，集中力量支持新城實現跨越式發展。



順義將聚焦國際化類海外，重點建設臨空經濟先行區、產城融合國際新城；大興聚焦開放改革示範，重點建設協同發展示範區、繁榮開放國門新城；亦莊聚焦產業創新引領，重點建設新質生產力典範區、高端產業綜合新城；昌平聚焦科技教育融匯，重點建設科技創新活力區、產教融合未來新城；房山聚焦安全發展融合，重點建設科教融合文化名區、新質智造產業新城。



平原新城指順義、大興、亦莊、昌平、房山的新城及地區，是北京城市總體規劃中面向區域協同發展的重要戰略門戶。按照北京城市總體規劃，平原新城規劃城鄉建設用地、建築規模約佔全市四成，並與環京地區形成多個跨界組團，具有較大發展潛力。