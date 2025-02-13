本田與日產正式決定撤回合併磋商協議

中評社香港2月13日電／共同社消息，本田與日產汽車13日正式宣佈，撤回合併磋商協議。圍繞日產合理化措施的遲緩和本田提出將日產納為全資子公司的方案，雙方分歧加劇。朝著純電動汽車（EV）等領域的合作，包括以日產為最大股東的三菱汽車在內的三家公司的談判將繼續。面對美國和中國EV廠商的攻勢，本田和日產的當務之急是重新考慮如何逆境求存。



對於業績惡化的日產，欲參與其經營的台灣電子設備代工巨頭鴻海精密工業公司的動向也將成為今後關注的焦點。



本田和日產13日召開董事會會議，決定終止合併磋商。這一有望使銷量躋身世界前列的歷史性重組構想自去年12月宣佈開啟磋商以來，不到2個月時間就受挫擱淺。兩家公司就撤回合併磋商協議的理由介紹稱：“為了優先決策和經營措施執行的速度。”



本田社長三部敏宏在13日的記者會上強調，未能實現合併“非常可惜”。關於提議把日產納為全資子公司的理由，他稱最初設想的設立控股公司將兩家公司納入旗下的做法“可能導致決策速度遲緩”。



另一方面，日產單獨召開的記者會上，社長內田誠解釋了拒絕被收為全資子公司這一方案的背景。他稱：“無法確信自主性能得到多大程度的保障。”同時，日產宣佈預計2024財年（2024年4月至2025年3月）合併財報的淨利潤將出現800億日元（約合人民幣38億元）虧損。



本田和日產起初計劃今年6月簽署合併協議，2026年8月設立控股公司將雙方納入旗下。然而，本田認為日產設想的合理化措施力度不夠，就把日產納為子公司徵詢了其意向。日產表示反對，雙方分歧難消。