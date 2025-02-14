中評現場：台青科技行　走進兩岸科創中心

在兩岸科創中心，工作人員熱情接待了參訪團一行，為他們送上了《台胞百問》手册、紅色服務包與紀念帆布袋（中評社 柯晗燕攝） 中評社北京2月14日電（記者 海涵 助理記者 柯晗燕）在京交流參訪的台灣“大九學堂”近40名學子2月13日上午走進位於北京經開區的兩岸科技創新中心（以下簡稱“兩岸科創中心”），開啟了今日“科技行”的首站行程。



作為全國首家專注於兩岸科技創新的平台，兩岸科創中心於2023年9月正式揭牌，並於去年4月啟動運營。目前，中心已吸引緯創、英業達、新漢智能等多家兩岸知名企業進駐，致力於為深化兩岸科技經貿交流合作搭建新平台。



在兩岸科創中心，工作人員熱情接待了參訪團一行，為他們送上了《台胞百問》手册、紅色服務包與紀念帆布袋，並貼心地準備了咖啡、茶等熱飲。工作人員特別向到訪台青介紹了中心助力兩岸科技領域創新創業的有關情況。據瞭解，兩岸科創中⼼通過建⽴政策直通機制、提供 產業咨詢服務、組織政策宣講活動、協助企業政策申報等⽅式，幫助兩岸科技企業和⼈才對 接科創研發、產業⾦融、⼈才保障等專項⽀持政策，助⼒企業科技創新、成果轉化及產品升級。



在中心的互動展廳，學子們近距離體驗了元蘿蔔象棋機器人、小米鐵蛋機器狗、聽障眼鏡、京智康智能初篩機器人等前沿科技產品。這些創新成果不僅展示了大陸在人工智能、智能製造等領域的快速發展，也讓台灣青年親身感受到科技為生活帶來的便利與樂趣。

