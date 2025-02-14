中評現場：台青試乘小米汽車　讚人性化設計

在京交流參訪的“大九學堂”青年學子2月13日上午參觀了小米汽車工廠（中評社 海涵攝） 中評社北京2月14日電（記者 海涵）在京交流參訪的“大九學堂”青年學子2月13日上午參觀了小米汽車工廠，親身感受科技智能製造的魅力。作為此次“科技行”的重要一站，小米汽車工廠以其現代化的生產流程和前沿的智能製造技術，給參訪團留下了深刻印象。



位於北京亦莊的小米汽車超級工廠是小米汽車的生產基地，於去年3月正式揭幕，並於今年1月全面開放對外參觀預約。讓遊客能親身體驗這座現代化智能工廠的風采。現如今，這座工廠也成為了全國車迷和科技愛好者爭相打卡的“網紅”地標。



在參觀過程中，小米汽車工廠的工作人員向學子們詳細介紹了小米汽車的設計理念和技術創新。小米汽車不僅繼承了小米品牌“高性價比”的基因，還在智能駕駛、車聯網等領域進行了大量創新嘗試，這些技術突破讓學子們對未來的智能出行充滿了期待。



“這台車好酷、好漂亮！”學子們被小米汽車的顔值吸引，踴躍坐上樣車體驗。在車內，他們沉浸式感受了小米汽車舒適便利的座艙、獨具巧思的百變中控台以及深度協同的智能生態，對小米汽車的人性化設計贊嘆不已。有學子向中評社記者感慨道：“真的感受到了科技改變生活。”

