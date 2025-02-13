70國擬就烏克蘭問題向聯大提決議案要求停戰

中評社香港2月13日電／共同社12日獲悉，在俄羅斯開始進攻烏克蘭到24日將滿三年之際，烏克蘭及其支援國基本敲定向聯合國大會（193個國家）提交決議草案，要求停止戰鬥和維護烏克蘭領土完整。日本和法國等70個以上國家考慮成為共同提案國。此舉旨在助力對停戰談判態度積極的美國總統特朗普，同時也施加牽制以避免其擅自將割讓領土作為交易材料。



決議草案在24日上午的聯大會議上憑藉過半數贊成獲得通過的可能性很大。



外交消息人士透露了上述消息。據共同社獲得的決議草案內容顯示，其中提到長達3年的進攻“帶來了巨大的破壞和人們的苦難”，要求“停止敵對行為並和平解決”。草案還強調了完全履行過去聯大決議對俄軍立即撤退要求的必要性。



決議草案確認“按國際上認可的邊界維護烏克蘭領土完整”和“不會承認通過武力獲得的領土是合法的”。草案表達擔憂稱，“朝鮮士兵參加戰鬥讓紛爭進一步升級”。



考慮到中國和巴西為解決烏克蘭問題而自行給出聯合提案，決議草案予以顧及稱“將留意提出解決方案的各相關方的努力”，並要求加速旨在實現停戰的外交努力。



在俄羅斯進攻烏克蘭滿一年的2023年，聯大憑藉141個國家贊成通過了要求俄軍立即撤退的決議。但在進攻滿兩年的去年，巴勒斯坦加沙地帶重燃戰火，國際社會的注意力被分散，因此未能提交決議草案。



24日下午還計劃召開安理會會議。預計烏克蘭外長瑟比加將出席聯大會議和安理會會議。