快評：烏克蘭即將被交易　台灣命運又如何？

中評社快評／美國總統特朗普12日與俄羅斯總統普京通話，特朗普隨後對外表示止戰談判已經開始，將赴中東沙特阿拉伯與普京會晤。烏克蘭的命運已被擺上美俄談判桌，即將被交易。



特朗普與普京通話之前，美國新任國防部長赫格塞斯2月10日啟程訪歐，在布魯塞爾參加北約國防部長會議和由近50國組成的烏克蘭國防聯絡組會議時提到，恢復烏克蘭2014年之前的邊界是不切實際的，美國政府並不認為基輔加入北約是解決戰爭的一部分。



前白宮國安顧問波頓在接受CNN的視訊訪問時表示，特朗普在預期的和平談判之前“實際上已向普京投降”，美國政府已棄守立場，比如議將烏克蘭排除在北約之外。



烏克蘭即將被交易，而且很可能在歐洲和基輔缺席的情況之下達成。特朗普這様對待烏克蘭，又會怎樣對待台灣呢？



台灣媒體報導，賴清德14日上午將召開“國安”高層會議，針對特朗普上月20日上任以來一波波的貿易措施，分析對台灣的挑戰與機會，產業競爭優勢應有的因應對策，對台美新關係的戰略做法等，做好各項應變措施。會議會否討論美俄談判烏克蘭命運之事，媒體的報導未有提及。



特朗普2.0政策攪動世局，烏克蘭的命運被擺上談判桌，對台灣的影響尤其大，又有人提到“今日烏克蘭，明日台灣”。在台灣，民進黨當局正忙於推動大罷免，對烏克蘭被擺上美俄談判桌置若罔聞、視若無睹。



美國今日可以拋棄烏克蘭，明日也可以放棄台灣。特朗普野心很大，在其第二任期有更大的交易要做。在特朗普眼里，台灣可能連筆尖都算不上了。