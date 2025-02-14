影視配樂師陳思懿：推動中美音樂文化交融

二〇二一年十一月，陳思懿在紐約布魯克林區演奏。（受訪者供圖） 中評社北京2月14日電／陳思懿，影視配樂師、古箏演奏者。她在紐約創立“思音樂工作室”，為影視、廣告、遊戲等多領域提供配樂與後期聲音製作服務，推動中美音樂文化的深度交融。



熱愛音樂 編織夢想



陳思懿1998年出生於湖北省鐘祥市。7歲時，她初次邂逅古箏，打開了一個全新的世界。隨後，陳思懿又踏上了學習鋼琴和聲樂的旅程。



那段充實的童年時光，陳思懿每天放學後需投入兩個小時練習琴藝，音樂是她心靈的一片綠洲。“雖然很累，但是一旦與音樂接觸，我便感到輕鬆快樂。”陳思懿說。



高考那年，陳思懿考入中國社會科學院大學國際新聞系，但她心中對音樂的熱愛與堅守並未消散，在大學期間，陳思懿擔任校內的民樂隊隊長和合唱隊隊員。



大學畢業後，陳思懿在父母的支持下前往美國紐約市長島大學，深造媒體聲音設計專業。即便陳思懿從小接觸音樂，但她對作曲方面涉獵較少，跨考聲音設計專業並非容易。



陳思懿從未想過放棄。她在學校裡積極向老師請教，課後利用視頻網站自主學習，她還找到了專業的電影配樂師進行指導，以此不斷精進自己的專業技能。



為了自己能在影視配樂領域獲得導演的青睞與採用，陳思懿在網絡平台上逐一向導演發送私信，並附上自己的作品集。陳思懿感慨道：“儘管成功的概率很小，但我期待著每一個潛在的合作機會。”

