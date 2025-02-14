非洲華僑青年凌裕涵：讓更多人熱愛公益

中評社北京2月14日電／據人民日報海外版消息，凌裕涵是EASIN國際義工旅行的創始人、動物公民品牌聯合創始人。小時候的她就非常有愛心，樂於助人。大學期間，她獨立創辦了EASIN國際義工旅行項目，與自己的小夥伴們長期在肯尼亞等地開發志願項目。



選擇休學 踏上旅程



2014年，還在上大二的凌裕涵看到了網上國際志願者的招募信息，熱愛公益事業的她報名前往非洲做國際志願者。



到了非洲以後，她當了支教老師，為當地的孩子們開設興趣輔導班，教他們中國民間傳統的舞蹈與歌曲。



除了支教以外，凌裕涵還參加了動物保護活動，遇到了很多的難忘瞬間。在海豚救助站，一只被救助的海豚主動親近人類；在非洲大草原，志願者們共同見證瀕危犀牛家族在月色下水潭邊溫柔地呢喃……這些瞬間深深震撼著她，也對她的人生選擇產生了影響。



凌裕涵說：“這次體驗拓展了我生命的寬度，讓我無法選擇得過且過的人生。”從此，她便萌生了長期從事國際志願者的想法。



於是，凌裕涵回國以後選擇了休學創業，創立了EASIN國際義工旅行的項目，帶著大家去全球各地開發義工旅行。在中國的一個小山村裡，凌裕涵和小夥伴們教當地的孩子們創作優美的詩歌。



“我們希望他們能得到公平的教育資源，當聽到他們獨立創作出的優美詩句時，我們的內心是非常有成就感的。”凌裕涵說道。

