漢服舞蹈秀亮相德國街頭

表演者合影。（受訪者供圖） 中評社北京2月14日電／據中國僑網消息，近日，德國柏林忱引漢服社的成員們身著各種形制的漢服，以三場街頭快閃活動為當地市民帶來了濃厚的中國年味。



快閃活動依次在德國的柏林大教堂，勃蘭登堡門和波茨坦廣場開展。節目編排以舞蹈為主，融入了舞龍、魚燈等傳統元素，同時也加入了現代流行文化的風格。



《長安三萬里》以傳統音樂和戲曲為基調，表達了海外游子對故鄉的思念；魚燈舞增添了節日氛圍，向觀眾展示了客家文化和海洋文化的特色；舞龍表演作為最具代表性的中國元素之一，伴隨密集的鼓點將現場氣氛推向高潮。隨後的《寄明月》是一首電子國風舞曲，節奏感強烈，象徵著傳統文化與現代潮流的融合。而最後的集體舞《相親相愛》則以歡快的節奏和“天下一家”的主題，為活動畫上了句號。



這是漢服社首次街頭快閃活動，成員們從去年11月開始籌備，並在社交媒體上發布表演者招募信息。值得一提的是，帖子一經發布得到許多網友的支持，很多外國友人也報名加入。比如，舞龍隊伍中的兩位德國女生以及扮演熊貓人偶的德國一家人。



活動當天，許多華人同胞前來支持，不少德國民眾也被這場充滿異域風情的表演所吸引，拿出手機拍照留念，並主動上前詢問有關春節的習俗。



“今年是中國春節申遺成功後的第一年。作為在海外生活或者求學的中國人，我們想通過自己的方式來歡慶這個意義特殊的節日。這次我們想更加大膽一點，直接到德國大街上，將喜悅和祝福面對面地傳遞給當地民眾。” 柏林忱引漢服社社長陳嬌穎說。