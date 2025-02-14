美與俄烏“通氣”　俄烏衝突或現重大轉機

這張2018年7月16日的資料照片顯示，美國總統特朗普（左）和俄羅斯總統普京在芬蘭首都赫爾辛基舉行會晤。新華社發 中評社北京2月14日電／據新華社消息，美國總統特朗普12日同俄羅斯總統普京通電話，雙方同意“緊密合作”以結束俄烏衝突。當天，特朗普還同烏克蘭總統澤連斯基通話討論烏克蘭實現和平的可能性。美國國防部長赫格塞思還表達了不贊成烏克蘭加入北約的態度。



分析人士認為，美國總統及高官的表態暗示美方在烏克蘭危機上的立場或已發生重大轉變，並影響俄烏衝突走向。這恐將加深美國與歐洲盟友間分歧，跨大西洋關係寒意凜凜。



美與俄烏“通氣”



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫12日晚說，俄美領導人通話持續近一個半小時。普京在通話中贊同特朗普關於通過談判讓烏克蘭危機得到長遠解決的觀點。同日，特朗普在社交媒體上發文說，他同普京在通話中同意就結束俄烏衝突進行“緊密合作”，並派遣各自團隊“立即開始談判”。



這是俄烏衝突發生以來，美俄元首首個公開證實的通話。特朗普12日還表示，他不久將與普京會面，地點可能在沙特阿拉伯。俄羅斯科學院美國和加拿大研究所首席研究員弗拉基米爾·巴圖克說，俄美總統直接通話是一個“好兆頭”，表示雙方正在恢復接觸。



當天晚些時候，特朗普與澤連斯基通話。澤連斯基12日晚在社交媒體上說，特朗普分享了他與普京通話的細節，雙方就烏克蘭實現和平的可能性進行了長時間討論。烏美雙方同意保持進一步聯繫並為接下來的會晤制訂計劃。特朗普在社交媒體上透露，相關方代表將在14日開始的慕尼黑安全會議期間舉行會談。



此外，赫格塞思12日在比利時首都布魯塞爾出席活動時說，恢復烏克蘭2014年之前的邊界“不現實”，美國不認為應該通過烏克蘭加入北約來保障烏未來安全。他強調，美國不會向烏克蘭派遣軍隊，歐洲未來如果向烏克蘭派遣維和部隊不適用於北約的集體防禦條款。

