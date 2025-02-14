貿易戰擴大　特朗普將宣布徵收“對等關稅”

圖：印度總理莫迪12日抵達美國，預計將與美國總統特朗普商討關稅議題。＼美聯社 中評社北京2月14日電／據大公報消息，綜合美聯社、《華盛頓郵報》報導：白宮新聞秘書萊維特說，美國總統特朗普在當地時間13日接待訪美的印度總理莫迪前，公布美國對不同國家及地區徵收“對等關稅”的計劃。此舉引發全球憂慮，擔心貿易戰將擴大。



當地時間13日早上，特朗普在社交媒體上發帖稱，他1月20日上任就職，“過去的美好三星期，或許是有史以來最好的，但今天是一個大招數：對等關稅！！！讓美國再次偉大！！！”對等關稅是特朗普的競選承諾之一，他批評很多國家“一直占美國便宜”，要“以眼還眼、以關稅還關稅，稅率相同”的關稅。稍早前，特朗普11日已宣布，3月12日起向美國所有入口鋼鐵及鋁徵收25%關稅。



預計莫迪當天與特朗普會晤，可能爭取達成協議，避免或推遲對印度徵收“對等關稅”。據CNN報導，特朗普若徵收“對等關稅”，對印度、巴西、越南等發展中國家可能造成嚴重打擊。世界銀行數據顯示，2022年美國對印度進口產品的平均關稅稅率為3%，而印度對美國進口產品的平均關稅稅率為9.5%。



另外，美國徵收“對等關稅”也遭到日本等盟友反對。日本經濟產業大臣武藤容治12日在記者會上表示，“廣泛的貿易限制措施可能會對基於世貿組織規則的多邊貿易體制和世界經濟產生巨大影響”，日方將分析美國關稅措施對日本企業的影響，並採取必要對策。日本貿易會會長安永龍夫對美國最新關稅措施表示關注，擔心將影響日本產業競爭力。他認為，日本企業需要採取應對措施。