﻿美俄元首商俄烏和談　擬在沙特會晤

圖：俄烏衝突持續近三年。圖為烏克蘭士兵在頓涅茨克前線向俄軍陣地發射榴彈炮。＼美聯社 中評社北京2月14日電／據大公報消息，美國總統特朗普12日先後與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基通電話。美俄元首通話長達一個半小時，雙方同意“立即展開談判”以結束俄烏衝突，並約定互訪。特朗普隨後在白宮向記者表示，他和普京的會面不設先決條件，地點可能在沙特。烏克蘭總統澤連斯基13日對特朗普致電普京表示不滿，並稱不接受任何沒有包括烏克蘭參與的和平協議。但外界普遍認為，美俄領導人將主導解決俄烏衝突，而烏克蘭和歐洲國家料淪為“棄子”。



這是2022年2月俄烏衝突發生以來，美俄領導人首個公開證實的通話。特朗普稱，與普京的對話“漫長而富有成效”。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，雙方的長談持續了約一個半小時。



美俄領導人約定互訪



特朗普稱，美俄雙方同意就結束俄烏衝突“緊密合作”，並派遣各自團隊“立即開始談判”。美方團隊將由國務卿魯比奧、中央情報局局長拉特克利夫、總統國家安全事務助理華爾茲和美國中東問題特使維特科夫牽頭。兩名熟悉會晤情況的消息人士透露，維特科夫11日在莫斯科與普京進行了私人會面。



據佩斯科夫介紹，普京在通話中贊同特朗普“可以通過談判解決烏克蘭危機”的觀點。美俄領導人同意舉行面對面會晤，雙方工作團隊已開始為會晤進行籌備。普京還邀請特朗普訪問莫斯科。



當天晚些時候，特朗普與澤連斯基通話約一小時。特朗普稱，澤連斯基和普京一樣“希望實現和平”。澤連斯基在社交媒體發文稱，特朗普分享了他與普京通話的細節，雙方就烏克蘭實現和平的可能性進行了長時間討論。



結束與俄烏領導人的通話後，特朗普在白宮談及關於他與普京會面的安排，“我們預計他（普京）會到這裡（美國）來，而且我會去那裡（俄羅斯），我們也有可能在沙特見面”。

