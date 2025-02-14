慕安會前夕　慕尼黑汽車撞人至少28傷

中評社北京2月14日電／據大公報消息，綜合ABC、《紐約時報》報導：德國慕尼黑13日發生汽車衝撞人群事件，造成至少28人受傷。疑犯是一名阿富汗難民，已被當場逮捕。第61屆慕尼黑安全會議（簡稱慕安會）將於14日至16日舉行，約60位國家元首和政府首腦、150位部長以及國際組織領導人將出席會議。此次襲擊發生地距離會議地點僅1.5公里，令慕安會安保備受關注。



警方稱，當地時間13日上午10時30分許，一個運輸業工會正在慕尼黑中央火車站附近舉行罷工示威。疑犯駕駛一輛米色Mini Cooper衝入人群，造成至少28人受傷，其中2人重傷。



警員到場後向肇事車輛開槍，當場逮捕司機。疑犯是一名24歲的阿富汗男性，目前正在德國尋求庇護。警方稱該男子有盜竊及涉毒前科，將先循蓄意襲擊方向調查，暫未發現此次撞車事件與慕安會有關。



德國總理朔爾茨表示，疑犯在接受法律懲處後將被遣返；未來所有在德國犯下罪行的外來移民都應被遣返，政府將安排更多航班運送被遣返者。



德國將於本月23日舉行議會選舉，移民政策是選戰焦點之一。德國近期接連發生涉及移民的襲擊事件。一名阿富汗難民上月在阿沙芬堡持刀襲擊幼兒園，造成2人死亡、3人受傷。去年12月，德國馬格德堡一個聖誕市集發生車輛衝撞人群事件，造成5人死亡，超過200人受傷，該案疑犯是一名來自沙特的醫生。