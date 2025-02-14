﻿美國“雞蛋荒”持續　價格升至歷史新高

中評社北京2月14日電／據大公報消息，綜合彭博社、CBS報導：受禽流感疫情影響，美國“雞蛋荒”問題愈演愈烈，價格持續上漲，飆至歷史最高紀錄。美國勞工統計局12日公布的最新數據顯示，1月雞蛋價格較前月上漲逾15%，為10年以來漲幅最大。



美國勞工統計局（BLS）12日公布的報告，1月消費者物價指數（CPI）同比上漲3%，全美1月雞蛋價格較上月上漲逾15%，為2015年以來的最大漲幅，同比上漲55%。根據商品價格資訊服務公司Expana的數據，本周一打雞蛋的批發價已超過8美元（約62.4港元），是一年前價格的兩倍多，也是有史以來的最高價格。



根據農民組織美國蛋品生產商聯合會數據，自2022年禽流感爆發以來，已撲殺了超過1億只蛋雞，導致全美雞蛋數量銳減，供需失衡，價格飆升。雞蛋價格高企，甚至導致美國部分地區出現“偷蛋”案。2月初，賓夕法尼亞州一架載有10萬衹有機蛋的貨車就被偷走。



目前，包括沃爾瑪在內的美國眾多超市已開始對雞蛋實施部分限購政策。美國南部與中西部的連鎖餐廳“窩夫屋”要收取每只雞蛋0.5美元的附加費。美媒指出，與汽油價格一樣，雞蛋已經成為通脹數據的風向標之一。白宮國家經濟委員會主席哈塞特12日表示，特朗普政府正在研擬計劃解決禽流感問題，並稱很快就能看到解決方案。