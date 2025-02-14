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美俄勒岡州高速公路發生上百輛車連環相撞
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2025-02-14 09:52:21
中評社北京2月14日電／據新華社消息，美國俄勒岡州馬爾特諾馬瀑布附近一條高速公路13日發生一起100多輛汽車連環相撞事故，造成人員受傷。
馬爾特諾馬縣警方說，事發時路面被積雪覆蓋，有人員在事故中受傷，還有人員被困在車內。一輛運動型多功能車起火，車內乘客已成功逃生。
俄勒岡州警方表示，目前還沒有人員死亡的報告。
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