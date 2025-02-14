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特朗普：美國將向印出售F－35隱形戰鬥機
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2025-02-14 09:51:41
中評社北京2月14日電／據新華社消息，美國總統特朗普13日表示，今年起美國將大幅增加對印度軍售，並將向印度出售F－35隱形戰鬥機。
特朗普當天在白宮與到訪的印度總理莫迪舉行會談。他在會談後舉行的聯合記者會上說，今年起，美國對印度軍售數額將增加數十億美元，“我們還將為最終向印度出售F－35隱形戰鬥機鋪平道路”。
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