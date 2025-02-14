美國航母在埃及附近與商船相撞

中評社北京2月14日電／據新華社消息，據埃及開羅新聞電視台13日報導，美國“哈裡·杜魯門”號航母在埃及附近地中海海域與一艘商船相撞，暫無人員傷亡報告。



報導援引美國海軍當天發表的聲明說，“哈裡·杜魯門”號航母12日深夜在埃及塞得港附近的地中海海域航行時與“貝希克塔什－M”號商船相撞。“哈裡·杜魯門”號航母目前處於“安全穩定的狀態”，其發動機沒有受到碰撞影響，船體也未進水。