聽一場音樂會　品味非遺展演

這是玉林市容縣舉辦的露天音樂節。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月14日電／據新華社報導，熙熙攘攘的人群、各式各樣的花燈、嘈雜熱鬧的街巷……走進廣西僑鄉玉林市，到處一派熱鬧的景象。連日來，玉林各地推出國潮非遺大賞、元宵游園會、賞燈猜謎、音樂煙花秀等豐富有趣的活動，讓市民、遊客感受熱鬧非凡的元宵佳節。



夜色漸濃，華燈初上。元宵節前夕，一場別具特色的露天音樂節在玉林市容縣奏響歡慶元宵佳節的前奏。古箏獨奏、歌曲串燒、器樂合奏等表演引得觀眾陣陣歡呼。



“音樂節豐富了大家的娛樂方式，也很符合我們年輕人的喜好。不少廣西本土的音樂創作者帶來一些新的音樂作品，我很享受，希望音樂節能夠持續舉辦下去。”現場觀眾覃廣紅說。



獨具風味的美食小吃、可觀可學可品的非遺代表性項目及產品、老百姓大舞台系列活動……春節到元宵節期間，在容縣容州古城國家級夜間文化和旅遊消費集聚區，當地將古城夜市、古城景區、古城商業街等僑鄉歷史文化、自然風光和城市景觀等相融合，打造“吃游購娛玩”一體化消費平台。



“隨著人民群眾對美好生活的需求越來越豐富，我們不斷創新娛樂方式，持續豐富大家的精神文化生活。音樂節已經連續舉辦三屆，受到了老百姓的持續好評。我們希望用年輕人喜聞樂見的方式充分挖掘傳統文化的魅力，帶動文旅消費。”容縣文體廣電和旅遊局局長楊理說。



循著陣陣鼓聲，記者走進玉林市玉州區有著600多年歷史的客家古村落廣恩村，一串串大紅燈籠訴說著節日的喜慶。鼓聲隆隆，舞獅翻騰，現場不少觀眾拍照打卡。“舞獅是節日期間不可或缺的活動。我們的舞獅隊從春節到現在去了很多地方表演。”舞獅隊教練朱顯任說。



“11日到15日，我們持續開展豐富的文化活動。除舞龍舞獅外，我們還開展剪紙、芒編、采茶舞等非遺活動，11日村里參觀游覽量約5萬人次。”廣恩村黨委書記田海潮說，民俗文化展演活動開拓了傳統文化與現代文明融合發展的新場景，營造濃厚的節日氛圍，讓歷史悠久的古村落再次煥發盎然生機。