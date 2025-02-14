2月13日，演員在媽祖祭典（葛沽寶輦會）上表演。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月14日電／據新華社報導，2月13日是農曆正月十六，一年一度的媽祖祭典（葛沽寶輦會）在天津市津南區葛沽鎮精彩上演。媽祖祭典（葛沽寶輦會）2014年被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，可分為設擺、接駕、送駕三個主要環節，包括座樂會和耍樂會兩個部分，是當地群眾慶賀新年、祈福吉祥的重要活動。