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媽祖祭典 寶輦賀歲
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2025-02-14 12:41:04
2月13日，演員在媽祖祭典（葛沽寶輦會）上表演。（圖片來源：新華社）
中評社北京2月14日電／據新華社報導，2月13日是農曆正月十六，一年一度的媽祖祭典（葛沽寶輦會）在天津市津南區葛沽鎮精彩上演。媽祖祭典（葛沽寶輦會）2014年被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，可分為設擺、接駕、送駕三個主要環節，包括座樂會和耍樂會兩個部分，是當地群眾慶賀新年、祈福吉祥的重要活動。
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