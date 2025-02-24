康埈榮：特朗普2.0的朝核政策何去何從？

中評社首爾2月24日電（作者 康埈榮）隨著特朗普第二屆政府上台，各種各樣形式的美國優先主義，正在席捲地球村的各個角落。尤其是面臨朝核威脅的韓國，在彈劾政局持續的情況下，切實感受到了因首腦不在而產生的外交、安保空白。特別對朝鮮半島影響最大的美國和中國的外交幾乎處於失蹤狀態，令人擔憂。



在這種情況下，特朗普總統在就任當天的1月20日，將朝鮮稱為“擁核國（nuclear power）”，引起軒然大波。國防部長提名人皮特·黑格塞斯也在聽證會上用上了這一詞匯，令人擔心特朗普第二屆政府的對朝核政策是否會發生變化。因為至少韓國和美國一直追求以不允許朝鮮擁核為大前提的‘無核化(denuclearization)’政策。在圍繞此問題波張變大的情況下，白宮國家安全保障會議（NSC）發言人休斯1月29日回憶起新加坡美朝會談，表示特朗普總統將一如既往地追求‘朝鮮的完全無核化(complete denuclearization of North Korea)’。特朗普總統也在2月7日與日本首相石破茂的首腦會談中再次確認了朝鮮的完全無核化原則，解了燃眉之急，但與此同時，對朝鮮也表明了協商意向，因此其結局備受關注。



其實，特朗普稱朝鮮為“擁核國”的這番話是否算計不得而知。因為從特朗普總統在1月23日於瑞士達沃斯論壇上對於《防止核擴散條約》（NPT）框架下被認可為合法擁核國的中國和俄羅斯，並提出‘無核化’觀點來看，似乎並沒有考慮到無核化的正確概念。據悉，在全世界通常被稱為‘核俱樂部(nuclear club)‘的8個擁核國。聯合國安理會5個常任理事國為“核武擁有國（nuclear weapon state）”，另外印度、巴基斯坦和以色列為未經授權的擁核國。

