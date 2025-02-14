從“新春第一會”看外貿新舉措新動向

中評社北京2月14日電／據人民網報導，近日，在位於浙江婺城經濟開發區的某電器有限公司車間里，機械臂揮舞翻轉，一批批產品從自動化生產線下線後，整齊碼放在成品倉庫等待發運。春節前夕，該企業就積攢了一批海外訂單，目前的生產計劃已經排到3月底。



開年即奔跑，2025年春節後的第一周，外貿企業奮力衝刺“開門紅”。與此同時，多地召開“新春第一會”，全面推動經濟社會高質量發展，“穩外貿”“新動能”“拓市場”等成為不少地方新一年任務目標的高頻詞。



穩——全力以赴穩定外貿增長



梳理相關部門和各地關於外貿的最新部署，“穩”字依舊被擺在重要位置。



2月7日，2025年全國外貿工作會議在京召開。會議強調，我國超大規模市場和完整產業體系的優勢明顯，外貿發展韌性很強，要堅定信心，堅持目標導向、問題導向，清醒認識外貿形勢的複雜性嚴峻性，全力以赴穩定外貿增長。



重慶提出穩外貿“六大行動”，千方百計穩住外貿。進一步強化政策支撐，加快建成“線上＋線下”外貿綜合服務體系，千方百計穩住貨物貿易、提升服務貿易、創新數字貿易。



福建提出，全力以赴落實一季度“開門穩”工作。各地市要轉變工作思路，發揮僑商優勢，加強主體培育，推動跨境電商、市場採購、保稅物流等新業態有序健康發展，幫助企業開拓國際市場。



穩外貿政策接續發力，將為企業創新升級、拓展國際市場提供更多支撐。



增——發展新業態培育新動能



穩量的同時要提質。發展外貿新業態、培育外貿新動能，對於外貿穩中提質具有積極意義。



2025年全國外貿工作會議提出，要狠抓政策落實，為企業排憂解難。要拓展跨境電商等貿易新業態，推動貿易數字化綠色化發展，幫助企業開拓國際市場。

