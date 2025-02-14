機器狗成亞冬會電力保障“硬核擔當”

中評社北京2月14日電／據科技日報報導，“嗒嗒噠……嗒嗒噠……”2月13日，在零下20攝氏度的冰雪大世界，一只名叫“灰狼”的機器狗身披紅花襖，靈活地在人群中穿梭，快速地上下台階和樓梯。作為一名巡檢員，“灰狼”成為第九屆亞冬會電力保障的“硬核擔當”。



“在當前的極寒天氣下，機器狗更靈活、可攜帶更多儀器，巡檢質效顯著提高，讓賽事電力保供更安心。”國網哈爾濱供電公司電纜運檢中心主任賈成洋說，基於三維點雲建模及自主路線規劃等技術，通過計算機生成的具體線路被存入“灰狼”三維繫統中。之後的巡線工作無須人工引路，“灰狼”就可“按圖索驥”，沿著指示線，攜帶氣體含量檢測儀、高清可視攝像頭、紅外測溫儀等設備，開展每日巡線工作，整體作業效率較人工巡檢提升了三四倍。



本屆亞冬會期間，“灰狼”還負責場館重點電纜線路巡檢工作，每天巡檢時長可達6至8小時，每天能回傳信息約2000次。每次巡檢的畫面和數據通過無線信號連接至監控中心機房，實現秒級傳輸。即使在隧道裡，“灰狼”也可進行360度無死角紅外測溫，對電纜通道內部環境、氣體含量、溫濕度以及電纜外觀進行細致檢查，自動記錄各項運行參數，確保設備穩定運行。



在220千伏輸電線路旁，國網哈爾濱供電公司輸電運檢中心技術人員於洋正操控無人機，對亞冬會重點保電線路展開精益化巡檢。“我們前期把輸電線路沿線的地形地貌生成三維立體圖像，相當於給無人機繪制了地圖。依據地圖，無人機能自主巡檢，拍攝的畫面傳至智能巡檢平台，影像識別技術能自動‘揪出’線路缺陷。”於洋說。



在亞冬會會展中心分指揮部，供電保障執行指揮長何昱瑋正通過數字化保電指揮系統在線監測各場館用電負荷情況。該數字化保電指揮系統能自動溯源每座亞冬會場館供電路徑和設備信息，實時監控涉及亞冬會供電的變電站、輸電線路、配電線路、配電站房以及保電場所的電力數據，全力保障整個賽事期間的供電安全可靠。