去年機械工業成績單出爐　多項經濟指標增長

中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，中國機械工業聯合會今天（14日）發布的信息顯示，2024年，中國機械工業多項經濟指標實現穩定增長。



2024年機械工業多項經濟指標穩定增長



2024年，中國機械工業隨著“兩新”政策及一攬子政策措施落地見效，行業整體運行態勢良好。其中，產業規模再創新高：截至2024年末，機械工業規模以上企業數量13.2萬家，較上年增加1.1萬家。



此外，增加值實現平穩增長：2024年機械工業規模以上企業增加值同比增長6.0%，高於全國工業0.2個百分點。機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類增加值均實現增長。



在產銷方面，重點監測的122種主要機械產品中，72種產品產量同比增長。



對外貿易方面穩中有進：2024年中國機械工業進出口總額、出口額、貿易順差均再創歷史新高，機械工業貨物貿易進出口總額連續第四年超過萬億美元，達1.17萬億美元，同比增長7.5%。



中國機械工業聯合會執行副會長羅俊傑表示，綜合判斷，2025年，支撐機械工業高質量發展的有利因素繼續集聚增多，中國機械工業將繼續保持平穩發展態勢，將持續發揮國民經濟重要引擎的作用，主要經濟指標增速預計在5.5%左右，對外貿易繼續保持穩定。



中國正加快培育機械工業新動能



透過2024年機械工業的年度數據，記者注意到，中國正在加快培育產業新動能，行業高質量發展和轉型升級亮點紛呈。



記者注意到，中國機械工業正在積極推進高端化、智能化、綠色化、融合化發展。其中，創新體系建設不斷提速：2024年機械工業新批准建設行業創新平台33家，累計掛牌運行和批准建設的行業創新平台達290家。

