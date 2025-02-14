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廣西融水：萬人歡慶古龍坡
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 12:40:19


各族群眾歡聚一堂，開展舞獅鬧春民俗活動。（圖片來源：人民網）
　　中評社北京2月14日電／據人民網報導，2025年2月13日，正月十六，廣西融水苗族自治縣香粉鄉舉行傳統古龍坡會，各族群眾歡聚一堂，開展舞獅鬧春、吹奏蘆笙、跳踩堂舞、鬥馬比賽等民俗活動。 


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