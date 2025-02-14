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上海：古猗園賞梅
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2025-02-14 12:39:27
上海古猗園裡梅花綻放、香氣四溢，不少市民前去觀賞。（圖片來源：人民網）
中評社北京2月14日電／據人民網報導，上海古猗園裡梅花綻放、香氣四溢，不少市民前去觀賞。
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