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上海：古猗園賞梅
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 12:39:27


上海古猗園裡梅花綻放、香氣四溢，不少市民前去觀賞。（圖片來源：人民網）
　　中評社北京2月14日電／據人民網報導，上海古猗園裡梅花綻放、香氣四溢，不少市民前去觀賞。 


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