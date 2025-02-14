中國人民銀行：擇機調整優化政策力度和節奏

中評社北京2月14日電／據新華社報導，中國人民銀行2月13日發布的報告稱，中國人民銀行將實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。



當日，中國人民銀行發布的2024年第四季度中國貨幣政策執行報告共設置了5個專欄，其中4個專欄與貨幣政策工具有關。相關內容既涉及存款準備金、再貸款、公開市場操作等傳統工具，也有新創設的支持資本市場兩項工具的實施情況，體現出我國貨幣政策工具箱持續豐富，貨幣政策功能不斷拓展。



報告顯示，2013年以後，中國人民銀行先後29次下調存款準備金率，平均存款準備金率從20.1%降至6.6%；截至2024年末，再貸款（含中期借貸便利）餘額11.4萬億元，占央行總資產的28.8%，在調節貨幣供給總量上發揮了重要作用；中國人民銀行2024年累計淨買入國債1萬億元，與其他工具綜合搭配，保持了流動性合理充裕。



記者瞭解到，中國人民銀行充分發揮貨幣信貸政策導向作用，結構性貨幣政策工具的支持範圍基本覆蓋金融“五篇大文章”，激勵引導金融機構向重大戰略、重點領域和薄弱環節提供金融服務。



2024年9月，中國人民銀行創設兩項支持資本市場的貨幣政策工具，引起市場關注。此次報告也對兩項工具進行了專題解讀。



報告顯示，截至2025年1月末，證券、基金、保險公司互換便利共開展2次操作，金額合計1050億元，支持證券公司自營股票投資規模明顯增長。截至2024年末，我國上市公司披露擬申請回購、增持貸款金額上限近600億元；2024年披露回購和大股東增持計劃金額上限接近3000億元，創歷史新高。



記者瞭解到，下階段，中國人民銀行將發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，優化工具體系，持續做好金融“五篇大文章”，進一步加大對科技創新、促進消費的金融支持力度。同時，暢通貨幣政策傳導機制，更好把握存量與增量的關係，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。