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湖北農業農村廳黨組成員楊遙接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 12:33:48


湖北省農業農村廳黨組成員、副廳長楊遙（圖源：湖北省農業農村廳官網）
　　中評社北京2月14日電／據中央紀委國家監委網報導，湖北省農業農村廳黨組成員、副廳長楊遙涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。

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