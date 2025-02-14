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湖北農業農村廳黨組成員楊遙接受紀律審查
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2025-02-14 12:33:48
湖北省農業農村廳黨組成員、副廳長楊遙（圖源：湖北省農業農村廳官網）
中評社北京2月14日電／據中央紀委國家監委網報導，湖北省農業農村廳黨組成員、副廳長楊遙涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。
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