從網上年貨節成績單里看中國經濟“新”亮色

中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，在2月13日舉行的中國商務部例行新聞發布會上，發言人介紹說，2025年全國網上年貨節圓滿收官，實現了2025年網絡消費開門紅。



據介紹，“2025全國網上年貨節”自今年1月7日啟動至2月5日結束。商務大數據監測數據顯示，重點電商平台活動期間，全國日均網上零售額同比增長了6.2%，實現2025年網絡消費開門紅。



政策帶動新熱點不斷湧現。其中，以舊換新加力擴圍，政策利好加速顯現，各地結合年節消費需求，推出多樣化補貼舉措和便利回收渠道，洗碗機、淨水器線上銷售額分別增長71.8%和47.4%。免簽朋友圈擴容、假期延長等利好政策，拉動跨境游快速增長。



非遺帶動引領新風尚。首個非遺版春節帶火國潮國貨，白蛇傳工藝品彩燈等非遺主題商品線上銷售額增長較快。非遺演出、民俗游園等旅遊產品銷售火爆，春節假期線上銷售額分別增長了407.7%和109.8%，其中重點監測平台英歌舞、火壺等民俗表演訂單量增長翻倍。



品質帶動優化新供給，健康有機商品成為優選。春節假期，甩脂機、踏步機銷售額增長98.3%和93.8%，有機調味品、有機奶銷售額增長了81.5%和44.4%。送健康、囤健康成為過年新時尚、新潮流。



中國商務部新聞發言人何咏前表示，線上帶動提升新體驗。到店餐飲消費需求旺盛，在線餐飲銷售額增長了11.8%。重點監測平台，年夜飯到店定單量增長了35.4%。在線文娛增長亮眼，春節檔電影市場火熱，線上買票、線下觀影，帶動在線文娛銷售額增長了55.5%。



商務部重點推進的十場老字號年貨大集活動，實現直接銷售超5億元，帶動線上線下消費超16億元，特別是老字號餐飲消費同比增長13.8%。