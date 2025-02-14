北京平原新城將建設超50公里軌道交通

“深入落實京津冀協同發展戰略 推動平原新城高質量發展”新聞發布會（圖源：央視新聞） 中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，在京津冀協同發展邁入新十年的重要節點，13日北京市舉行主題為“深入落實京津冀協同發展戰略 推動平原新城高質量發展”的新聞發布會。



會上，北京市發改委主任楊秀玲介紹，北京市將全面提升平原新城綜合承載能力，包括推動超50公里軌道交通線路和超150公里高快速路建設，加快形成與中心城區、城市副中心、環京周邊地區半小時交通圈。



原新城指順義、大興、亦莊、昌平、房山的新城及地區，按照北京城市總體規劃，平原新城規劃城鄉建設用地、建築規模約占全市四成，並與環京地區形成多個跨界組團，具有較大發展潛力。



楊秀玲介紹，將按照“一區一策”制定5個實施方案，重點圍繞規劃實施、用地保障、產業發展、園區建設、人才吸引、城市活力等提出了一系列支持政策，集中力量支持新城實現跨越式發展。



順義將聚焦國際化類海外，重點建設臨空經濟先行區、產城融合國際新城；



大興聚焦開放改革示範，重點建設協同發展示範區、繁榮開放國門新城；



亦莊聚焦產業創新引領，重點建設新質生產力典範區、高端產業綜合新城；



昌平聚焦科技教育融匯，重點建設科技創新活力區、產教融合未來新城；



房山聚焦安全發展融合，重點建設科教融合文化名區、新質智造產業新城。