《哪吒2》激活縣域觀影熱潮

中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，昨天傍晚，電影《哪吒之魔童鬧海》全球累計票房（含預售）已突破100億，成為亞洲首部百億票房影片，闖進全球票房前17強。



據瞭解，影片《哪吒之魔童鬧海》從1月29日上映起，票房節節攀升。2月4日創下單日超8.6億票房紀錄；2月6日，僅用8天5小時登頂中國影史票房榜冠軍；2月7日，以超67.9億創下全球單一電影市場票房榜冠軍。



北京首都電影院副總經理 於超：從目前的情況看，我們在《哪吒2》這部影片的排場已經接近50%左右的場次，相較初一剛上映的那一天翻了一番。



上海CMG融媒影城營運經理 楊奇楓：整個春節期間上座率是特別高的，而且我們一直在增加它的場次，因為客流量實在是太大了。



重慶高新區某影院負責人 劉林：單就以我們影院為例，從大年初一春節檔開始，目前我們影院還在增加排片場次。



根據網絡平台數據，截至目前，《哪吒之魔童鬧海》在三、四線城市的電影票房占該影片全國總量的57.2%。這也意味著在影片的帶動下，三、四線城市、縣域的消費潛能在不斷釋放。



青海省海東市某影城負責人 米志朋：截至目前，我們總影院的票房達到了136萬，其中《哪吒2》占到了70%～80%的票房，從初一到現在，哪吒的上座率也是穩定保持在80%～90%。《哪吒2》的觀影人次每天也是差不多在1000～2000人左右。



江西撫州崇仁縣某影院負責人 何香：從早晨八九點到凌晨兩三點，場場滿員，座無虛席。從年初一到十五這半個月以來，僅《哪吒2》這一部電影帶給我們的票房收益有一百多萬，這是我們影院開業5年以來最好的一次成績。



小哪吒魅力大 觀影人次破2億



自1月29日上映以來，《哪吒2》不斷刷新中國影史紀錄，據網絡平台數據，截至昨天（13日）下午，電影《哪吒之魔童鬧海》觀影人次已破2億，是中國影史首部觀影人次破2億的電影！



在北京首都電影院，記者看到儘管春節假期已經結束，仍有不少觀眾前來觀看《哪吒之魔童鬧海》。



在近幾天的採訪中記者發現，已有不少觀眾是二刷甚至三刷《哪吒之魔童鬧海》。



江西吉安觀眾 肖文麗：這是我第三次刷《哪吒2》了，我每一次看都會有不同感受，尤其是哪吒在困境的時候，會以樂觀豁達的心態去面對，是我們年輕人在追求理想的道路上所需要的一種心態。



電影數據分析師 陳晉：我們統計了觀看《哪吒之魔童鬧海》的觀眾中，他們上一部觀看的什麼影片，數量最多的仍然是《哪吒之魔童鬧海》，說明有大量觀眾走進電影院二刷甚至三刷這部影片。有不少今年春節檔第一選擇不是《哪吒之魔童鬧海》的觀眾也迅速走進了電影院“補上”觀影。充分說明《哪吒之魔童鬧海》“召回”了大量市場低頻觀眾。