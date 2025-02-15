中評現場：台灣學子返台　兩岸沒有終點站

台灣大九學堂青年學子在機場合影留念。（中評社 姜宜芃攝） 中評社北京2月15日電（實習記者 姜宜芃）昨日上午，首都機場T3航站樓內，台灣大九學堂青年學員與大陸志願者相擁話別。兩岸青年攥緊彼此的手，將五天四夜的冰雪記憶與京城回憶都封存進淚水浸潤的笑靨。北京市台辦主任霍光峰到場為台青送行，見證這場跨越海峽的“情感春運”。



上午9時的值機櫃台前，時間仿佛被按下暫停鍵。“我平時很少哭的，可是我今天真的很感動。”台青派派（化名）同大陸青年志願者緊握雙手、相擁哭泣，久久不願分開。不少台青也在抓緊最後的時間，和大陸青年志願者朋友交換著聯繫方式，許下未來之約：“下次見面，希望是在台北101看跨年煙火。”兩岸青年們簇擁一團，拍下“最後的大合照”，機場內快門聲此起彼伏，記錄下這份珍貴的情誼。“我要把北京的溫度繫回台北。”一位台青對中評社記者說，他的旅行包中滿載著在京四日半的點點滴滴。



台青們的行李中，有著來自龍慶峽的凌烈空氣、冬奧村滑雪證書、天壇祈年殿五穀福袋、故宮的文創禮品，以及兩岸青年互贈的禮物與心意。海峽無法阻隔春風，正午的太陽掠過T3航站樓的“龍鱗”穹頂，將送行人群的影子投向西北方。台青們帶著在北京的收穫與感動逐一通過安檢，踏上歸途，雖然暫時離別，但兩岸青年的心卻更加緊密相連，跨越海峽將這份情誼延續至未來。



“台灣大九學堂青年學生北京行”的活動突出北京“雙奧之城”資源優勢，聚焦冰雪盛會、歷史文化、硬核科技三大核心內容，這是大九學堂2025年到大陸交流的第一個團，由馬英九基金會執行長蕭旭岑帶領，聚集了來自台灣大學、台灣政治大學、東海大學、世新大學、高雄科技大學等多所台灣高校的近40名青年學生參加。

