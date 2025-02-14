城大校長：教育開支是投資未來的關鍵

圖：城大梅彥昌校長率領大學管理層，與城大國際生及一眾傳媒朋友共迎新歲，分享城大最新發展動向。（圖源：大公網） 中評社北京2月14日電／據大公報報導，香港城市大學校長梅彥昌率領大學管理層，於昨日（13日）分享城大最新發展動向。梅彥昌強調，投資高等教育就是投資香港及香港年輕人的未來，不應將教育開支視為消費支出，而應視為投資未來的關鍵。



梅彥昌指過去一年，城大先後成立城大創新學院、數碼醫學研究院、計算學院、香港人工智能與科學研究院，以及生物醫學院。近日，校方與洛桑聯邦理工學院（EPFL）攜手，創設“材料科學創新研究院”。



在傳媒春茗上，梅表示作為創新研究樞紐，“材料科學創新研究院”將充分發揮兩所學府的獨特優勢，促進跨學科協作，加強業界、學術界及投資者之間的聯繫，獲得全球各地的產業夥伴鼎力支持。



財赤下校方“有福同享，有難同當”



面對政府有意縮減大學撥款，梅彥昌回應指全世界每間大學都有減，部分大學在英國、澳洲減得非常厲害，相信特區政府不會削減太厲害，在財赤下校方會“有福同享，有難同當”。



梅彥昌強調，投資高等教育就是投資香港及香港年輕人的未來。他表示，不應將教育開支視為消費支出，而應視為投資未來的關鍵。他指出，大學撥款是長期投資，若不投資在大學上，長期而言香港會有巨大的損失。