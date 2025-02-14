亂港“香港民研”謀散檔　政界促徹查

左圖：鐘劍華涉嫌“煽動分裂國家”及“勾結外國或者境外勢力危害國家安全”罪被通緝。右圖：鐘庭耀上月13日被警方國安處由住所帶到黃竹坑辦公室調查，涉及協助通緝犯鐘劍華的案件。（圖源：大公報） 中評社北京2月14日電／據大公報報導，屢被質疑“收錢做民調”的“香港民意研究所”昨日突然宣布即日起無限期擱置所有自費研究活動，並將會轉型甚至結業。



有政界人士指出，民研過往以“學術研究”為名，實則進行政治操弄，煽動社會情緒，誤導公眾，進而擾亂香港的社會穩定和損害國家利益，如今的處境可謂咎由自取。他們說，民研退場不代表過去做過的事一筆勾銷，呼籲執法部門繼續深入調查，如發現曾違法必須嚴懲。



民研在社交平台帖文表示，重新審視未來發展路向後，最近作出決定，即日起無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究；但仍會專注籌備及執行現有的委托研究項目，包括現階段經已開始洽談的項目云云。帖文又稱，“民研”將會轉型甚至結業，其主席及行政總裁鐘庭耀歡迎有心人士洽購或接辦。



前副行政總裁鐘劍華被通緝



民研過去屢次在關鍵時刻，假借“學術”之名發表受操控的“民調”結果，其調查方法被踢爆完全不具科學性。民研與其前身“港大民研”又多次被質疑收錢做民調，更可按照金主意思煞停民調“彈出彈入”。在被“斷糧”後，民研又試圖走眾籌路線“掠水”，唯其收費平台開設半年都無人肯付費下載。鐘庭耀仍死撐稱是“現時政策討論同傳媒報導愈來愈少引用具分量和客觀的民意數據”云云。



鐘庭耀早前兩次被警方國安處人員帶走，懷疑其協助在逃人士鐘劍華，又帶鐘庭耀到民研辦公室作進一步調查。鐘劍華曾任民研副行政總裁，去年12月被警方國安處通緝，指鐘劍華涉及煽動分裂國家罪和勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

