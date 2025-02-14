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韓國釜山度假村工地發生火災　已致4人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 16:26:17


韓國釜山機張郡一度假村工地發生火災（圖源：央視新聞）
　　中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，當地時間14日，韓國釜山機張郡一度假村工地發生火災。

　　據韓國現場消防救援部門消息，目前已確認6人心跳停止，其中4人死亡。

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