仲裁員名單冀年內公布　發揮大灣區互補優勢

圖：林定國昨日在深圳國際仲裁院及華南（香港）國際仲裁院雙城兩院春茗會上指出，律政司來年將以靈蛇的“智慧”和“靈活性”，推進香港仲裁制度的競爭力。（圖源：大公網） 中評社北京2月14日電／據大公報報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍早前到訪前海深圳國際仲裁院，律政司司長林定國昨日在社交平台表示，這充分顯示深圳國際仲裁院及華南（香港）國際仲裁院在推動粵港澳大灣區多元化爭議解決機制的重要性。他期待未來與雙城兩院，以及其他仲裁機構深化合作，包括爭取他們支持律政司5月在西安舉辦的“法律服務論壇”，並共同鞏固香港在法律服務上擔當內地與國際社會間“超級聯繫人”的角色。



林定國昨日在深圳國際仲裁院及華南（香港）國際仲裁院雙城兩院春茗會上指出，律政司來年將以靈蛇的“智慧”和“靈活性”，推進香港仲裁制度的競爭力。他表示，在“智慧”方面，將繼續凝聚業界集體智慧。透過“大灣區法律部門聯席會議”，香港正與廣東及澳門密切合作，力爭於今年內公布首份“大灣區仲裁員名單”，發揮大灣區內專業互補優勢，為用戶提供更大信心與便利。此外，按CEPA服務貿易協議《修訂協議二》，由3月起，所有在大灣區九個內地城市註冊的港資企業，即使案件不具“涉外”因素，亦可選擇香港為仲裁地。林定國表示，鼓勵企業界充分利用這一新機遇，讓香港成為更多企業追求公平、公正仲裁的首選地。



來港參與仲裁人士免工簽



在“靈活性”方面，林定國指出，律政司支持仲裁界適應爭議解決領域的新需求，並支持仲裁人才培養靈活應變的能力。律政司上月成立專責咨詢委員會，積極探索設立香港體育爭議解決機制。律政司又會恒常化及優化“為來港參與仲裁程序的人士提供便利先導計劃”，讓合資格人士毋須申請工作簽證，即可來港參與仲裁程序。