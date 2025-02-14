本田與日產正式取消合併

圖：去年12月23日，日產汽車社長內田誠（左）和本田汽車社長三部敏宏在東京出席記者會，宣布展開合併談判。（圖源：法新社） 中評社北京2月14日電／據大公報報導，日本兩大汽車製造商本田汽車（Honda）與日產汽車（Nissan）13日正式決定中止合併談判。由於雙方在談判中因為控股問題等分歧加劇，不到2個月時間便受挫破裂。日本車企在電動汽車領域長期落後，本田與日產原本有意整合力量，在電動車市場追趕美國和中國，不料大規模合作計劃告吹。分析認為，日產在未來面臨更嚴峻挑戰。



日本第二大車企本田與第三大車企日產，在2月13日就解除合作備忘錄達成共識，正式宣布結束合併談判。雙方表示，終止談判的原因是“為了優先加快決策和經營措施的實施，決定推遲實施經營整合”。



本田和日產於去年12月23日共同宣布開啟合併正式談判，計劃於今年6月達成初步協議，並在於2026年8月成立一家新的控股公司。按照原計劃，本田、日產合併後，再加上日產為大股東的三菱汽車，有望締造全球第三大汽車集團，年產量達800萬輛，不料談判過程中雙方分歧越來越大，最終失敗。不過，雙方表示，將繼續推進電池技術和其他領域展開合作。



日產拒成為本田子公司



本田與日產的大規模合併計劃，本來就不被業界看好。日產前董事長戈恩公開質疑，兩家車企不構成“互補”，根本沒必要進行合併。



日媒早前報導稱，本田和日產之間的矛盾主要在於話事權的問題，雙方原本討論的方案是“共同持股”，雙方在新企業的持股比例等問題上未能達成一致。與本田相比，日產目前深陷多重危機，淨利潤暴跌，大規模裁員和大幅削減產能，同時還背負數十億美元的債務。另外，隨著談判的深入，本田要求日產制定出有效的﻿復甦計劃，但日產進展明顯滯後，引起本田管理層不滿。



本田後來向日產提出了收購日產100%的股份，使日產成為其全資子公司。有知情人士稱，這一轉變激怒了日產的董事會。日產堅持在談判中獲得平等的待遇，內部強烈反對成為本田子公司的提案，並在2月初通知本田，打算終止合併談判。



本田汽車CEO三部敏宏13日表示，本次談判失敗“令人失望”，對於本田提議把日產納為全資子公司，是要加快決策速度。在日產單獨召開的記者會上，社長內田誠解釋了拒絕被收為全資子公司理由，“無法確信自主性能得到多大程度的保障。”

