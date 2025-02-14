阿富汗首都發生自殺式襲擊致1死3傷

中評社北京2月14日電／據新華社消息，阿富汗臨時政府官員13日證實，當天上午，位於阿富汗首都喀布爾的城市發展與住房部大樓發生一起自殺式襲擊事件，造成1人死亡、3人受傷。



阿富汗黎明電視台援引城市發展與住房部發言人穆罕默德·卡邁勒·阿富汗的話說，13日上午，一名自殺式襲擊者試圖闖入該部大樓時遭到安保人員攔截，襲擊者隨即引爆炸彈。該官員未透露襲擊者身份信息。



目前，尚無任何組織或個人宣稱製造了這起襲擊事件。



本月11日，阿富汗北部昆都士省首府昆都士市喀布爾銀行發生爆炸，造成5人死亡、7人受傷。