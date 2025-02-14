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美國阿拉斯加州以南發生5.8級地震
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 14:30:13


　　中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，中國地震台網正式測定：02月14日07時59分在美國阿拉斯加州以南（北緯55.80度，西經155.20度）發生5.8級地震，震源深度10千米。

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