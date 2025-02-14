法國前總理讓·卡斯泰被警方拘留

中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，當地時間2月13日，法國前總理讓·卡斯泰被指控偽造文件、使用偽造材料和挪用公款，在蒙彼利埃被警方拘留。蒙彼利埃檢察官辦公室根據反腐敗協會於2023年12月提交的一份報告對讓·卡斯泰展開了初步調查。2月13日早上，讓·卡斯泰被蒙彼利埃憲兵隊傳喚並暫時拘留。根據司法機構透露的消息，讓·卡斯泰目前沒有以權謀私的嫌疑。



讓·卡斯泰於2020年7月至2022年5月期間擔任法國總理，現任巴黎大眾運輸公司（RATP）首席執行官。