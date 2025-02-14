【
大
中
小
】 【
打 印
】
法國前總理讓·卡斯泰被警方拘留
http://www.CRNTT.com
2025-02-14 14:31:47
中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，當地時間2月13日，法國前總理讓·卡斯泰被指控偽造文件、使用偽造材料和挪用公款，在蒙彼利埃被警方拘留。蒙彼利埃檢察官辦公室根據反腐敗協會於2023年12月提交的一份報告對讓·卡斯泰展開了初步調查。2月13日早上，讓·卡斯泰被蒙彼利埃憲兵隊傳喚並暫時拘留。根據司法機構透露的消息，讓·卡斯泰目前沒有以權謀私的嫌疑。
讓·卡斯泰於2020年7月至2022年5月期間擔任法國總理，現任巴黎大眾運輸公司（RATP）首席執行官。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
法國立法全面禁止銷售和生產一次性電子煙
(2025-02-14 14:27:15)
法塞兩國就駐塞法軍撤離事宜成立聯合委員會
(2025-02-13 10:35:24)
法國構建現代化防空體系
(2025-02-13 09:56:20)
日本“航母”首次參加日美法聯合演習
(2025-02-11 13:32:13)
法美日三國航母在菲律賓海聯演 專家解讀
(2025-02-10 10:07:50)
法國前總統薩科齊開始戴電子鐐銬服刑
(2025-02-08 10:05:25)
法媒：法國向烏克蘭交付首批“幻影”戰機
(2025-02-07 09:41:46)
法國政府再次在議會不信任投票中過關
(2025-02-06 10:45:31)
法國武器出口增長趨勢引關注
(2025-02-05 10:00:43)
法國政府強行通過2025年度預算草案
(2025-02-04 16:06:45)