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阿根廷過去12個月累計通脹率為84.5%
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2025-02-14 14:32:23
中評社北京2月14日電／據央視新聞報導，根據阿根廷國家統計與人口普查研究所當地時間2月13日發布的報告，阿根廷今年1月通脹率為2.2%，過去12個月累計通脹率為84.5%。
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