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國家電投黨委委員張寶軍接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 17:53:27


　　中評社北京2月14日電／據中央紀委國家監委網報導，國家電投上海能源科技發展有限公司黨委委員、副總經理張寶軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受國家電投紀檢監察組和山西省長治市監委紀律審查和監察調查。

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