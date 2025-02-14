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中鋁集團原黨委書記田永接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-02-14 17:54:36


　　中評社北京2月14日電／據中央紀委國家監委網報導，中鋁集團雲南冶金集團股份有限公司原黨委書記、董事長田永涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受中鋁集團紀檢監察組和雲南省監委紀律審查和監察調查。

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