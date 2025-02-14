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國台辦對燃氣爆炸事故受害者致以哀悼和慰問
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2025-02-14 14:45:01
國務院台辦發言人朱鳳蓮。（圖片來源：國務院台辦微信公眾）
中評社北京2月14日電／據國務院台灣事務辦公室消息，2月13日，台中市新光三越百貨發生燃氣爆炸事故，造成多人傷亡。對此，國務院台辦發言人朱鳳蓮14日表示，我們對發生這樣的事故感到痛心，對不幸遇難的同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達誠摯慰問。
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