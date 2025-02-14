我國冰雪運動呈“南客北上”趨勢

1月28日，來自浙江的“95後”姑娘張琦彬（前）與一起滑雪過年的同伴們在新疆阿勒泰將軍山國際滑雪度假區合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月14日電／據新華社報導，2022年北京冬奧會結束至2024年4月，我國冰雪運動參與人數達3.13億人，冰雪運動呈現“南客北上”趨勢。



這是哈爾濱亞冬會中國體育代表團秘書長、國家體育總局冬季運動管理中心主任王磊13日在接受採訪時公布的數據。王磊表示，北京冬奧會成功舉辦後，“帶動三億人參與冰雪運動”成果不斷鞏固擴大，冰雪運動“南展西擴東進”成效顯著，人們參與冰雪運動熱情持續高漲。



國家統計局相關部門的調查數據顯示，2022年北京冬奧會結束至2024年4月，全國居民冰雪運動參與率為22.13%，參與人數達3.13億人。其中，2023－2024雪季，第十屆全國大眾冰雪季期間，全國居民冰雪運動參與率為18.68%，參與人數達2.64億人。2022年全國冰雪運動場地有2452個，2023年達2847個，群眾身邊的冰雪場地設施規模進一步擴大。



“在群眾冰雪運動發展模式上，南北方也有較大差異，像北方地區更偏向發燒友市場，冰雪場地以室外為主，更為專業；南方地區以家庭游體驗和賞玩為主，冰雪場地以室內為主，在兼顧專業的同時，更注重體驗。”王磊說，正是由於這種差別，讓更多南方冰雪愛好者在雪季北上，形成冰雪運動“南客北上”的趨勢；長三角、珠三角地區冰雪運動愛好者已成為京津冀、東北地區、新疆、內蒙古等地冰雪運動、冰雪旅遊的主力客流。



“值得一提的是，冬奧場館的賽後利用成為全民共享典範。”王磊說，北京冬奧會後，絕大部分冬奧場館經過改造，已有序向社會開放，如首鋼滑雪大跳台化身“城市冰雪樂園”，年均接待遊客超50萬人次；國家速滑館“冰絲帶”推出市民開放日，實現“奧運品質”與“惠民服務”的無縫銜接。