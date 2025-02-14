合力淨化廣西稅務系統政治生態

中評社北京2月14日電／據中央紀委國家監委網報導，近日，國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局原黨委副書記、副局長蒙某因涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪，被檢察機關依法提起公訴。這是在中央紀委國家監委第三監督檢查室指導下，中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組與廣西壯族自治區監委聯合查處的第一個廳級領導幹部嚴重違紀違法案。



“查辦蒙某案是中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組與自治區紀委監委開展聯動監督、聯合辦案的成功實踐。”自治區紀委監委第十四審查調查室負責人介紹，雙方深化協作配合，一體推進“查、改、治”，有力淨化廣西稅務系統政治生態。



駐國家稅務總局紀檢監察組與廣西壯族自治區紀委監委簽訂進一步加強監督檢查審查調查工作中協作配合的意見，明確案件管轄、問題線索移交、執紀審查與監察調查配合等方面協作配合事項。



在辦理蒙某案中，這一協作機制得到有效檢驗。2023年11月，駐國家稅務總局紀檢監察組深挖“案中案”，發現蒙某違紀違法的問題線索。根據聯合辦案機制，該紀檢監察組與廣西壯族自治區紀委監委聯合啟動初核工作，掌握相關證據後依法留置蒙某及多名涉案人員。



聯合審查調查組最大限度整合雙方辦案力量，實現專業優勢互補、優質資源共享，充分彰顯“室組地”聯動監督、聯合辦案的制度威力。廣西深化自治區、設區市、縣三級紀檢監察機關聯動，抽調精幹力量，推進攻堅突破；駐國家稅務總局紀檢監察組發揮熟悉涉稅領域專業知識的優勢，高效梳理出該案隱藏的謀利事項，精準釐清其不正當性，為內審外查持續提供強力支持。



隨著證據鏈閉合，案件水落石出。蒙某“靠稅吃稅”，利用職務便利及職權和地位形成的便利條件，在稅收征管、稅務軟件推廣等方面為商人老板謀取不正當利益，從中收受巨額好處費。



“我們‘室組地’聯動監督、聯合辦案，堅持以辦案開局，延伸到促改促治，一體推進‘查、改、治’。”駐國家稅務總局紀檢監察組有關負責人表示，案件查辦和做好“後半篇文章”工作同謀劃、同部署、同推進，為淨化全國稅務系統政治生態提供有益借鑒。